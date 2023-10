Piove di Cacco. Cade dall'albero e travolge il fratello: muore a 60 anni

PIOVE DI SACCO - Cade da una scala mentre sta potando un albero e batte violentemente la testa. Muore poco dopo il ricovero in ospedale. La tragedia, forse causata da un malore, si è consumata martedì sera intorno alle 19 ad Arzerello, frazione di Piove di Sacco, a pochi metri dal santuario del Cristo, nell'azienda agricola di Pietro Favarin, in via Madonna del popolo. Qui Vanni Favarin, sessant'anni, già autotrasportatore, in pensione dal mese di febbraio, era intento a potare un tiglio, che si trova nella corte della casa dell'anziano papà.

Ad aiutarlo il fratello Alberto, presente il genitore. Dopo la tragedia entrambi sono stati portati in ospedale. Pietro Favarin ha accusato un malore, mentre il figlio Alberto è stato travolto dalla caduta del fratello.



LA DINAMICA

Vanni era salito a metà della scala ed era intento a tagliare alcuni rami, quando d'improvviso è sembrato perdere l'equilibrio, cadendo rovinosamente a terra, travolgendo anche il fratello che si trovava subito sotto di lui. Nell'impatto lo sfortunato sessantenne ha battuto la nuca in maniera violenta procurandosi una vistosa ferita. Sono stati allertati i soccorsi e dall'ospedale Immacolata Concezione è giunta un'autoambulanza seguita dal medico rianimatore. Le condizioni di Vanni Favarin sono apparse subito disperate ai soccorritori del Suem 118, che si sono prodigati a lungo per cercare di stabilizzare il paziente che giaceva a terra in una pozza di sangue. Dopo oltre un'ora di tentativi, hanno caricato il ferito sull'ambulanza e si sono diretti a sirene spiegate verso l'ospedale. Purtroppo però per l'uomo non c'è stato nulla da fare e dopo pochi minuti dal suo arrivo nel nosocomio è spirato. Anche il fratello Alberto è stato portato in ospedale per accertamenti, a causa di alcune escoriazioni causate dalla rovinosa caduta del congiunto, ma è stato dimesso nella serata di ieri. In ospedale è arrivato pure il padre Pietro, che aveva assistito alla scena ed ha avuto un malore quando ha capito che le condizioni del figlio erano disperate.



LE CAUSE

Probabile si sia trattato di un malore per le modalità con le quali l'uomo è caduto a terra, senza tentare di ripararsi. La notizia della morte di Vanni Favarin si è diffusa rapidamente non soltanto ad Arzerello, ma anche in città: la famiglia Favarin è molto conosciuta. Vanni è il primo di nove fratelli, tutti molto uniti e legati ai genitori che vivono nella casa padronale, dove ha sede anche l'azienda agricola in capo al padre Pietro. Qui Vanni, che abitava a Piove di Sacco, veniva spesso, soprattutto dopo il pensionamento. Era infatti un apprezzato autotrasportatore e anche di recente veniva chiamato per svolgere qualche trasporto, ma dedicava volentieri il suo tempo alla collezione di trattori ed attrezzi agricoli che la famiglia Favarin ha da molto tempo. Più di cento mezzi, molti dei quali datati e restaurati, che spesso fanno un bella mostra di sé nelle fiere e sagre di settore.

In tantissimi si sono fatti presenti nella giornata di ieri con il figlio di Vanni, Mayron. Tra i numerosi nipoti di Pietro, anche Davide Favarin, consigliere comunale, eletto qualche mese fa tra le file dell'opposizione: «Siamo tutti molto provati da quanto accaduto, ma certamente ci sarà di aiuto la grande unione tra di noi, così come la solidarietà e l'affetto che ci vengono testimoniati in queste ore», spiega Davide commosso.

La salma di Vanni è in obitorio a Piove, a disposizione della magistratura e non è ancora stato possibile fissare la data delle esequie che saranno celebrate nella chiesa parrocchiale di Arzerello, mentre il rosario di suffragio sarà recitato nel Santuario.