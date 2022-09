Torna la Festa dei Veneti con sfilata dei gruppi storici, alzabandiera col drappo della Serenissima

CITTADELLA - Politica e cultura. Confine labile per l'evento che torna in centro storico a Cittadella il prossimo fine settimana. E' la Festa dei Veneti, organizzata dall'associazione Raixe Venete, presieduta da Alberto Montagner, che ha sempre sottolineato la esclusiva valenza storica e culturale della manifestazione anche se anni fa ha avuto in mostra, non senza polemiche, il Tanko dei Serenissimi, e pure il ricordo degli ispiratori di quell'azione non manca mai.

Torna sabato e domenica nella formula della due giorni. Questa è la 19. edizione. Fulcro delle iniziative piazza Luigi Pierobon. Sabato dalle 21, musica con la formazione che propone rock veneto, i Sinqueschei. Alle 22,30 il microfono passerà ad Hermann Medrano, con il rap in lingua veneta.

Domenica nelle vie del centro vari stand di prodotti artigianali ed associazioni che promuovono il Veneto e la cultura veneta. Momento particolare alle 16,45, quello della sfilata dei gruppi storici, seguita con l'alzabandiera.

Sul pennone del monumento ai Caduti verrà issata la bandiera della Serenissima. Anche questo gesto in passato fu fonte di polemiche. Poi gli spari a salve ed i discorsi delle autorità e degli ospiti.

Alle 17,30 convegno storico identitario ed alle 18,15, il giornalista Mario Giordano e conduttore della trasmissione di Rete 4 Fuori dal coro presenterà il suo ultimo libro intitolato Tromboni. Alle 19,30 musica e canti tradizionali con I cantori veneti di Trebaseleghe. Per due giorni la città murata sarà al centro del Veneto, l'invito è rivolto alla platea più ampia, ribadendo la valenza identitaria culturale ed assolutamente non partitica dell'evento che è patrocinato dal Comune e che vedrà il sindaco Luca Pierobon portare il saluto istituzionale della città.

Le iniziative sono a partecipazione libera e gratuita. Oltre alla Festa dei Veneti, varie le iniziative. Nel Palazzo Pretorio sabato alle 21, il primo dei tre concerti gratuiti (gli altri il 17 e il 30 settembre), per celebrare i vent'anni di attività dell'omonima Fondazione presieduta da Pier Giuseppe Baggio. Si esibirà Alice Castellan, in arte Aliceland. Proporrà un viaggio in musica: da Ella Fitzgerald a Elisa, passando per Michael Jackson e Beyoncè. Ad accompagnarla i musicisti Giampaolo Carraro alle chitarre, Carlo Grendene alle tastiere, Claudio Marchetti alla batteria e Andrea Terzo al basso. Fino a domenica nel patronato Pio X, la Festa della Comunità. Aperti per le visite camminamento di ronda, Museo del Duomo, Teatro Sociale e Pretorio, ingresso con biglietto unico oppure con La Cittadella Card.