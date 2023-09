CITTADELLA (PADOVA) - «Veneto è chi veneto fa», dice Alberto Montagner, presidente dell’associazione culturale Raixe Venete che organizza la Festa dei Veneti, da anni radicata a Cittadella, nel cuore del Veneto e quindi facilmente raggiungibile. Oggi e domani l’edizione numero venti, presentata ieri in municipio assieme al sindaco Luca Pierobon. «L’adagio sta a significare che l’evento è dedicato a tutti coloro che si impegnano in questa regione, che siano nati qui o che qui siano venuti a vivere e lavorare. Con questa manifestazione - ribadisce Montagner - vogliamo far conoscere la nostra associazione ma soprattutto la storia del Veneto e dei veneti. Non c’è nessuna connotazione politica e partitica. I politici che ci saranno sono esclusivamente per rappresentanza istituzionale».

L'evento

Evento culturale, si ripete, anche se in alcune edizioni dove si sono visti il “Tanko” ed alcuni dei “Serenissimi” difficile non associarlo ad un preciso messaggio politico. Certo, si ribadisce da tempo il riconoscimento della lingua veneta, come però già è avvenuto in altre regioni, si discute di autonomia e di indipendenza, ma non meno che in altre zone d’Italia e soprattutto dopo un referendum. Saranno ospiti anche delegazioni di aree dove le autonomie ci sono, come Sudtirolo e Galles, e non ancora, ad esempio in Catalogna. «Un bel traguardo i vent’anni di una festa culturale - afferma il sindaco - che siamo lieti di continuare ad ospitare nella nostra città. Si parlerà di storia, di attualità e di futuro del Veneto e dei veneti».

Il programma

ll programma, cominciato ieri con la proiezione del docufilm “Le Pasque Veronesi”, si sviluppa nel centro storico e in piazza Pierobon. Oggi nel pomeriggio apertura degli stand con materiale culturale ed alle 21, novità, concorso di Miss Serenissima, valido per l’edizione 2024 del concorso nazionale Miss Red Carpet. Domani alle 16 inizio degli spettacoli, alle 17 la sfilata dei gruppi storici, alzabandiera con salva di fucileria e saluti delle autorità. Alle 17,45 lo spettacolo “Veneti: il Popolo degli Invincibili”, a cura dello storico e maestro d’arme Danilo Leo Lazzarini. Alle 18,45 il convegno di storia, cultura ed attualità con intervento di Lorenzo del Boca, giornalista, storico e saggista, e Francesco Borgonovo, giornalista e vice direttore del quotidiano “La verità”. Alle 20,45 l’associazione Incant’arte presenta lo spettacolo di lirica, prosa e poesia “Sospiri veneziani, l’amor cantà, l’amor parlà”. L’accesso è libero.