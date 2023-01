PADOVA - La parola d'ordine è non dimenticare. Anche quest'anno, quindi, in occasione della giornata dedicata alla commemorazione delle vittime dell'Olocausto, Padova e provincia si mobilitano proponendo un palinsesto ricchissimo di iniziative. Domani alle 10.30 a palazzo Moroni è in programma la cerimonia di commemorazione, che prevede gli interventi del sindaco Sergio Giordani, di Giuliano Pisani, vicepresidente del Comitato scientifico del Giardino dei Giusti, di Maurizio Lenzi, presidente della Federazione dell'Associazione nazionale ex internati, e di Gianni Parenzo, che guida la Comunità ebraica patavina. Sempre domani alle 11.30, al Tempio nazionale dell'Internato Ignoto a Terranegra, dopo l'introduzione del rettore don Fabio Artusi, verrà deposta una corona di alloro davanti al Sacello in onore delle vittime dei lager nazisti. Subito dopo nell'attiguo museo il prefetto Raffaele Grassi consegnerà le medaglie d'oro ai cittadini di Padova e provincia deportati e internati nei campi di concentramento. Intanto oggi alle 10 in sala dei Giganti al Liviano è in programma la lectio magistralis di Pieter Lagrou dell'Université Libre de Bruxelles che ha per titolo "Una nuova geografia memoriale europea? La Shoah e il conflitto memoriale dal Baltico ai Balcani"; interverranno sia il primo cittadino che la rettrice del Bo Daniela Mapelli. Nel medesimo contesto, il Rabbino Capo di Adolfo Locci eseguirà alcune melodie ebraiche accompagnato dai maestri dell'Ensemble Shirè Miqdash. L'evento potrà essere seguito anche in streaming.

Nel pomeriggio alle 17.30 alla Gran Guardia in piazza dei Signori è fissata l'inaugurazione della mostra Pittori nei Lager nazisti. Dipinti e disegni realizzati dagli Internati Militari Italiani a cura dell'Associazione Ex Internati: rimarrà aperta fino al 19 febbraio. Un'ora dopo all'Auditorium del Centro San Gaetano di via Altinate è in programma lo spettacolo teatrale e corale "Negli occhi di Sara", a cura dell'Associazione Coristi per Caso. Domenica mattina è in agenda il percorso di musica e commemorazione delle vittime dell'Olocausto nei luoghi dove si trovano le pietre d'inciampo, con canti e letture; organizzato dall'Associazione Canone Inverso Aps, prevede le seguenti tappe: 10.30 al monumento dedicato a Garibaldi, all'ingresso dei Giardini dell'Arena; 10.50 in via Petrarca (in ricordo della famiglia Foà); 11.20, in via Dei Fabbri (Paolo Shaul Levi); 11.30 in via Giovanni Prati (Giulio, Ada e Irma Ancona); 11.40 in via della Piazza, Museo del Ghetto; 12.10 in piazza Antenore per celebrare gli studenti e i professori del liceo Tito Livio espulsi con le leggi razziali del 1936; 12.25 al Palazzo del Bo in memoria di professori, tecnici e studenti dell'Università. Al cinema Lux Terezin di Gabriele Guidi sarà in sala domani con due spettacoli, alle 17.15 e alle 21, preceduti da una proiezione alle 11, mentre High maintenance. Vita e opere di Dani Karavan di Barak Heymann sarà proposto sempre domani, ma alle 19.30 e sabato alle 21 alla presenza del regista.

E in provincia

Lo spettacolo "Questo è stato. Voci sulla Shoah", con Anna Tringali e Giacomo Rossetto (produzione Teatro Bresci), si terrà invece domani alle 20.45 in Sala Fallaci a San Giorgio in Bosco. Iniziative sono state programmate pure a Selvazzano: oggi alle 18.30 nella sala Cornaro a Palazzo Maestri ci sarà il talk "La responsabilità della Memoria. Dialogo tra amministratori e cittadinanza"; saranno presenti il sindaco Giovanna Rossi e il collega di Granze, l'ex primo cittadino di Vigonza Stefano Innocente Maragon e l'assessore Maria Elena Sinigaglia. Domani alle ore 21 all'Auditorium San Michele andrà in scena lo spettacolo "L'Ombra di Peter". A Rubano, invece, in occasione dell'85. anniversario delle Leggi Razziali, è stata allestita nell'auditorium dell'Assunta la mostra itinerante "1938 - La storia": l'inaugurazione sarà sabato alle 18; giovedì 2, poi, alle 20.45 lo storico Carlo Saletti terrà un incontro su "Negare Auschwitz: i falsificatori della storia". A Montegrotto domenica alle 17.30 al centro civico Alda Merini Armamaxa Teatro presenta Armando. Lettere (R)esistenti con Enrico Vezzelli e la regia di Enrico Messina (ingresso gratuito). Ad Este, invece, gli studenti dell'istituto Euganeo hanno realizzato il film Bazar 33, che verrà presentato domani alle 21 nell'aula magna del Vescovile, e che racconta la storia della comunità ebraica atestina, dal 15. secolo alla Shoah. A girarlo un gruppo di ragazzi capitanati dal giovanissimo regista Giacomo Brochin e riuniti sotto le insegne del gruppo Videostoria; il documentario prende il titolo dal nome del negozio delle signore Anna ed Emma Zevi, arrestate il 4 dicembre 1943 e uccise ad Auschwitz il 3 agosto 1944. A Monselice, domani alle 11 ai Giardini Municipali, celebrazione commemorativa con la banda cittadina e deposizione di una corona davanti al Monumento dedicato alle otto vittime del campo di sterminio di Mauthausen e a Ida Lenti, Giusta tra le Nazioni; alle 17.30 alla Biblioteca San Biagio l'iniziativa Passi nella memoria, mentre fino al 30 ai giardini municipali si potrà ammirare l'installazione Luci della Shoah. A Conselve sabato alle 17.30 nella Sala Dante della Piazza omonima, verrà presentato il libro di Anna Foa Gli ebrei in Italia: oltre all'autrice, interverranno Floriana Rizzetto presidente dell'Anpi, e Flavio Zanonato, che guida il Centro Studi Ettore Luccini. A Cittadella stasera alle 20.30 nella sala consiliare di Villa Rina viene proposto Mai più, reading a cura di lettori Vaganti, mentre al Palazzo della Loggia saranno esposte due opere grafiche sulla Giornata della memoria realizzate dagli studenti del Fanoli. A San Martino di Lupari si terranno due appuntamenti in biblioteca: oggi alle 16.30 Storie per far crescere la memoria, letture espressive per avvicinare i più piccoli al tema della Shoah, e domani alle 20.30 Parole e musica per non dimenticare, selezione di brani tratti dal libro "Perché?... uno dei tanti" di Roberto Nardello, accompagnato al piano da Ludovica Bagliolid. Sempre domani a San Giorgio in Bosco alle 20.45 in sala Fallaci, Questo è stato, voci sulla Shoah, rappresentazione di Teatro Bresci. A Curtarolo, ancora domani alle 20.45, nella sala Forum serata di riflessione sul tema Voglio essere un cuore pensante: musiche con letture tratte dai diari di donne deportate, a cura di Vitamina C Lab. Sabato alle 20.45 nella biblioteca di Piazzola sul Brenta, concerto di musiche tradizionali ebraiche con il gruppo Minimal Klezmer.