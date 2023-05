PADOVA - «A Piove di Sacco chi ha fatto la scelta di Mazzetto ha sbagliato». A urne chiuse, con il centrosinistra che brindava alla vittoria di Lucia Pizzo, ieri sera a fare il grillo parlante del centrodestra ha provveduto il consigliere regionale della lista Zaia, Fabrizio Boron. «Ancora una volta, nella Lega dobbiamo fare i conti con le decisioni prese nelle segrete stanze – ha scandito Boron – Mazzetto è sicuramente una brava persona, ma a Piove nessuno lo conosce. Questo è il frutto di un partito dove ci sono le tessere, ma non ci sono i militanti. Dopo 10 anni di centrosinistra al governo, con Gianella uscente, avevamo la possibilità di giocarcela ma, come accade ormai da troppo tempo, i pochi che decidono hanno fatto le loro scelte e i risultati sono sotto gli occhi di tutti».

La polemica

«La Lega non ha perso solo a Piove, ma anche a Solesino e a Borgo Veneto dove ha appoggiato candidati che hanno perso – ha rincarato la dose l’esponente del Carroccio – A Piove di Sacco, però, è stato fatto un capolavoro calando dall’alto, due mesi prima delle elezioni, un candidato che non è espressione del territorio. Alle ultime elezioni regionali proprio a Piove ho ottenuto 800 voti. Nonostante questo, nessuno si è fatto vivo e il nome di Mazzetto l’ho scoperto dai giornali. La gente, però, queste cose le capisce e alla fine a pagare il conto è il centrodestra». Centrodestra che, comunque, ha vinto in 8 Comuni su 10. Per la precisione ha prevalso a Mestrino, Maserà, Solesino, Borgo Veneto, Codevigo, Villanova di Camposampiero, Casalserugo, Galzignano. Toni decisamente più concilianti arrivano, però, dal segretario provinciale della Lega Nicola Pettenuzzo. «La coalizione del centrodestra in provincia di Padova vince a Mestrino riconfermando l’uscente Marco Agostini. E poi a Codevigo, a Villanova di Camposanpiero, a Galzignano Terme – ha commentato, infatti Pettenuzzo - A Piove di Sacco faccio un applauso alla squadra che sosteneva Paolo Mazzetto perché nonostante una sfida difficile, ha ottenuto un buon risultato».

La stoccata

Soddisfatta per i risultato delle amministrative è anche Fratelli d’Italia che, però, non rinuncia togliersi qualche sassolino dalla scarpa. «Faccio i miei complimenti a Michele Sigolotto e rieletto con il 78% dei consensi a Borgo Veneto e e Gabriele Volponi a Maserà di Padova. Confermato il risultato del centrodestra a Mestrino dove Fratelli d’Italia raddoppia la rappresentanza – ha commentato, poi, Raffaele Zanon - Quasi ovunque dove il centro-destra riesce a fare sintesi si ottengono consiglieri e si confermano i sindaci. Spiace constatare che a Piove di Sacco il centrodestra ha perso un’occasione non individuando un candidato capace di invertire la tendenza». Per il coordinatore provinciale di Forza Italia Luca Callegaro «purtroppo, pur partendo svantaggiati, anche a Piove di Sacco ce la siamo giocata – ha commentato l’esponente forzista – Partivamo con lo svantaggio di un’amministrazione che aveva ben governato e con un ritardo nell’individuazione del nostro candidato. Nonostante questo abbiamo ottenuto un risultato incoraggiante».

«Detto questo - ha aggiunto il sindaco di Arquà Petrarca – il centrodestra negli altri Comuni ha fatto molto bene. In modo particolare Forza Italia ha espresso molti sindaci. Possiamo dire che, ancora una volta, è stato premiato il nostro lavoro e questo non può che renderci soddisfatti».

«Faccio le mie congratulazioni al neo-eletto sindaco Ettore Lazzaro – ha concluso il senatore Udc Antonio De Poli commentando il risultato delle elezioni comunali a Codevigo - I cittadini hanno premiato l’esperienza della buona amministrazione. Lazzaro è una personalità che ha dimostrato, in questi anni, di saper ascoltare il territorio ponendo attenzione alle istanze dei suoi concittadini».