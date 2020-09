Due Carrare, perde il controllo dell'auto e si inabissa nella canaletta piena di acqua Foto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

DUE CARRARE (PADOVA) - Auto finisce nella canaletta piena d'acqua, incidente domenica 27 settembre intorno alle 21:30 in via Roma a Due Carrare, comune del Padovano. Il conducente della vettura, uscito illeso dall'abitacolo, ha perso il controllo alla guida ed è precipitato nella canaletta.I pompieri arrivati da Abano e Padova con l’autogrù, hanno agganciato e issato l’auto in gran parte inabissata, liberando così il corso d’acqua. Sul posto i carabinieri per i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.