Maxi blitz antidroga nella notte a Nordest, sgominata banda italo-nigeriana-albanese: 13 nei guai

PORDENONE/VENEZIA Maxi blitz antidroga nella notte dei carabinieri di Sacile ( Pordenone) che hanno arrestato 13 persone nel corso di una operazione antidroga compiuta tra il Friuli Venezia Giulia e il Veneto.



Dall'alba di oggi i militari dell'Arma hanno dato esecuzione a misure cautelari decise dal Gip di Pordenone nei confronti di 6 persone nelle province di Pordenone, Venezia e Padova. L'inchiesta è finalizzata al contrasto della cessione di eroina e cocaina compiuta da italiani, nigeriani e albanesi. L'indagine è stata avviata a ottobre scorso e riguarda anche le province di Treviso e Rovigo: nel corso delle verifiche erano già state arrestate 8 persone in flagranza di reato. Dalle indagini emerge un ritorno

dell'eroina tra i giovanissimi, oltre a una ripresa del crack.

Le misure cautelari odierne hanno portato in carcere due persone, mentre altre 3 sono state poste agli arresti domiciliari. Contestualmente sono state anche eseguite 9 perquisizioni domiciliari a carico di altrettanti soggetti coinvolti nell'indagine.

I carabinieri della Compagnia di Sacile hanno eseguito 5 ordinanze di misura cautelare: Nicole Williams, 26 anni di Aviano con obbligo dimora; Elisa Mattiuzzi, 23 di Sacile, domiciliari; Simone Bessega, 27 Caneva, domiciliari; Ronaldo Merkaj, 22, albanese, domiciliari; Wahab Abdul Sanni, 24, nigeriano di Pordenone, operaio, custodia cautelare in carcere.



Sessanta spacciatori sono stati invece segnalati ai prefetti di Pordenone, Treviso e Belluno.





+++ IN AGGIORNAMENTO +++ Ultimo aggiornamento: 12:41 © RIPRODUZIONE RISERVATA