Merlara. Nasconde l'hashish nell'aiuola di casa, i cani antidroga ne trovano più di due chili e mezzo

MONTAGNANA / MERLARA (PADOVA) - Nascondeva sotto l'aiuola in giardino la droga, per un totale di oltre due chili e mezzo. Un 30enne originario del Marocco è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio.

I carabinieri del Norm di Este, della stazione di Montagnana e il nucleo cinofili di Laives (Bz) con i cani antidroga Kelly e Chip hanno colto con le mani nel sacco il pusher. Da qualche tempo lo tenevano d'occhio, sembrava fosse il rifornitore di droga della zona tra Montagnana e Merlara. Faceva avanti e indietro da due case nei due comuni e durante uno di questi viaggi i carabinieri lo hanno fermato. In auto aveva un panetto di hashish del peso di un etto. La perquisizione si è spostata nelle sue case. Grazie al fiuto di Kelly e Chip sono stati trovati 2,6 chili di hashish in un'aiuola del giardino dell'abitazione di Merlara.

Il 30enne ora si trova in carcere a Rovigo.