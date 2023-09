Ingoiava oltre un chilo e mezzo di cocaina in ovuli per portarla dalla Nigeria a Padova: arrestato in Belgio

PADOVA - Riceveva ogni settimana un'ingente quantità di cocaina dai suoi gregari in Nigeria e la trasportava in Italia ingoiando fino a un chilo e seicento grammi di sostanza conservata in ovuli. Il trasporto veniva effettuato sempre con il volo aereo Lagos - Roma. I gregari restavano sul territorio nazionale, per qualche tempo, contribuendo alla distribuzione dello stupefacente, in particolare nelle città di Perugia e Padova. L'uomo, promotore e organizzatore dell'associazione, era ricercato dal luglio 2022 ed è stato arrestato ad Anversa dalla Federal Police di Bruxelles ieri, mercoledì 27 settembre, su ordine di esecuzione emesso dalla Procura Generale di Perugia.

Dovrà scontare una condanna di 19 anni e dieci mesi di reclusione per associazione finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti, il nigeriano 41enne.