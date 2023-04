PADOVA - La droga si conferma la piaga della città. Sono aumentati esponenzialmente i sequestri di stupefacenti da parte della polizia dall’1 aprile 2022 al 31 marzo scorso: oltre 15 chili di eroina (erano poco più di 4 l’anno prima) e 41 di cocaina (erano 23), cui si aggiungono quasi 2 chili di droghe sintetiche. A dare un grosso contributo anche l’ultima operazione della Squadra mobile che ha portato a indagare 11 persone per un traffico di eroina che vedeva proprio nel Padovano il suo centro nevralgico.

Sono diminuiti leggermente gli arresti (344 contro i 372 dell’anno precedente) mentre sono aumentate le denunce: da 1.905 a 2.295. Sono i dati di un anno di lavoro della questura di Padova, che oggi festeggia il 171° anniversario della sua fondazione.

Anche quest’anno il tema della celebrazione è “Esserci sempre”, diventato caro alla Polizia di Stato specialmente dopo l’emergenza pandemica.



OLTRE IL CRIMINE

Dai dati diffusi ieri, è evidente anche l’impegno degli uffici per quanto riguarda le pratiche di varia natura di competenza della questura. In primo piano quelli dei passaporti: ottenerli era diventata una vera odissea negli ultimi mesi. Facile capire perchè: negli ultimi 12 mesi ne sono stati rilasciati 34.567, contro i “soli” 17.087 dell’anno precedente. Il balzo in avanti si è avuto proprio all’inizio del 2023, quando, dopo le ultime iniziative messe in campo dalla questura per diminuire i tempi di attesa per ottenere il passaporto le pratiche acquisite si sono quasi raddoppiate (da 12 mila e 6.453) rispetto al primo trimestre del 2022.

La “Divisione Polizia Amministrativa, Sociale ha avuto il suo bel daffare anche per quanto riguarda le armi: sono stati rilasciati 184 nulla osta per la detenzione, rinnovati 3.248 porti di fucile a fronte di 63 revoche. 23 autorizzazioni di trasporto armi, e 396 denunce per detenzione illegale.



IMMIGRAZIONE

Grossi incrementi di lavoro anche all’Ufficio Immigrazione. Sono 68.312 i permessi rilasciati contro i 79.506 dell’anno precedenti. La maggior parte sono stati ottenuti per motivi di famiglia. Rilasciate anche 36mila carte di soggiorno, mille in più dei 12 mesi precedenti. Il prefetto ha espulso 347 persone: di cui 116 per ordine del questore. Ventitré stranieri sono stati accompagnati direttamente alla frontiera, mentre 177 sono stati portati nei centri per il rimpatrio.

La “Divisione Polizia Anticrimine” ha notificato 130 avvisi orali. Ce ne sono in corso ben 630 mentre nei 12 mesi precedenti non superavano i 500. A essere colpite sono persone che, sulla base di elementi di fatto (condanne riportate per la commissione di reati, pendenza di procedimenti penali a proprio carico, nonché altri comportamenti di natura oggettiva), sono considerate connotate da un profilo di pericolosità sociale tale da imporre un intervento da parte del Questore.



E in aumento sono anche i Daspo urbani, mentre sono in diminuzione quelli sportivi.

SANGUE SULLE STRADE

La Polstrada è dovuta intervenire per 556 incidenti stradali, di cui 10 che hanno avuto esito mortale. In totale sono stati controllati quasi 13mila veicoli e contestate oltre 16.500 infrazioni, con 439 patenti ritirate, di cui 316 per guida in stato di ebbrezza.

I padovani si confermano anche automobilisti dal “piede pesante”: in oltre 3mila casi è stata constata la violazione dei limiti di velocità.