Padova. Arrestato narcotrafficante con 11 chili di cocaina: tolte dal mercato dello spaccio 104 mila dosi

PADOVA - Narcotrafficante con 11 chili di cocaina arrestato, aveva la sua base a Legnaro. L'operazione è stata condotta dagli agenti della sezione antidroga della Squadra mobile padovana. Da qualche giorno avevano individuato una casa a Legnaro e sospettavano venisse utilizzata da un gruppo di trafficanti di droga di nazionalità nigeriana per smistare lo stupefacente destinato allo spaccio di strada a Padova e fuori regione. Alcuni residenti della zona avevano da tempo segnalato uno strano via vai da quella casa apparentemente disabitata. Chi arrivava si fermava qualche minuto, non di più.

I poliziotti in poco tempo hanno scoperto chi era la "testa" del gruppo: un nigeriano di 31 anni, domiciliato con la famiglia a Polesella (Rovigo), che trascorreva molto tempo nella casa di Legnaro. E dopo aver effettuato tutte le verifiche una mattina di buon'ora gli agenti si sono appostati. L'auto del 31enne era parcheggiata fuori e sono arrivati tre suoi connazionali, due dei quali già individuati a Padova come pusher. I tre sono entrati e con loro la polizia. Dentro sono stati trovati 11 chili tra eroina e cocaina confezionati in 940 ovuli distribuiti in 69 buste con diverse sigle, a seconda che fossero già state prenotate o meno. Tutto è stato sequestrato, anche 1.400 euro in contanti, un quaderno con un elenco di quantità e importi, materiale per il confezionamento e la pesatura. Il 31enne è stato arrestato e portato in carcere, gli altri tre sono stati accompagnati in questura.

È il terzo colpo al traffico di droga inferto dalla Squadra mobile padovana in poco tempo. A novembre era stato arrestato un albanese con 9 chili di eroina e qualche giorno dopo altri due nigeriani sono stati sorpresi in casa con 14 chili di cocaina. Droga che sulle piazze di spaccio avrebbero fruttato due milioni di euro. Le indagini chimico-tossicologiche disposte dalla Procura su quest'ultimo sequestro di 14 chili hanno stabilito un notevole potenziale intossicante delle polveri. La cocaina è risultata quasi prive di impurezze (non era stata mischiata con altre sostanze) con un principio attivo che ha raggiunto quantità pari al 70%. Anche sull'eroina è stato rilevato un valore medio molto alto rispetto a quella che circola di solito sul mercato padovano. E con quest'ultimo arresto a Legnaro sono state tolte dalle piazze di spaccio 104 mila dosi.