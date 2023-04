Sgominata banda di trafficanti di eroina attivi tra Padova e Vicenza, 11 indagati

PADOVA - Sono undici gli indagati che farebbero parte di una banda di trafficanti di eroina operante soprattutto tra Padova e Vicenza. I poliziotti della Squadra mobile, al termine dell'indagine diretta dalla Procura patavina, hanno notificato l'avviso a un 30enne di Montegalda (Vicenza), un 43enne italiano e un 26enne tunisino di Grisignano di Zocco (Vicenza), un 36enne e una 46enne calabresi, un 24enne tunisino di Villafranca Padovana (Padova), due albanesi di 34 e 30 anni dimoranti a Bologna, un 38enne albanese di Conselice (Ravenna), un 29enne di Roccabianca (Parma) e un 38enne di Mirandola (Roma). La banda avrebbe trasportato, acquistato e ceduto fino al giugno 2022 eroina tra Padova, Villafranca, Tribano e Grisignano di Zocco. Gli episodi contestati sono un centinaio. L'indagine è strettamente connessa all'operazione Polo che aveva portato a individuare tra il 2020 e il 2021 alcuni corrieri albanesi che rifornivano un gruppo di italiani e stranieri di Padova con un modus operandi identico. All'epoca erano stati sequestrati 30 chili di eroina, trovati a Bosaro a casa di un corriere.

Le indagini

Le indagini sono andate avanti e i poliziotti hanno individuato altri veicoli utilizzati dai corrieri albanesi per consegnare la droga e tutti avevano uno scomparto apposito per nasconderla. Nel maggio 2021 è stata documentata una nuova consegna di mezzo chilo di eroina da parte del 34enne di Bologna a un 38enne tunisino, incaricato poi di farla avere al 24enne di Villafranca (negli appunti del corriere di Bosaro era segnato come "cliente"). Il giovane aveva già acquistato tra luglio e ottobre 2020 ben 6 chili di eroina: una parte è stata consegnata a lui e un'altra al suo complice di Grisignano di Zocco. Sono stati via via individuati altri corrieri, come la coppia di calabresi.

La base

Gli investigatori hanno scoperto che la base logistica del gruppo era a Conselice, poi spostata in un garage a Rovigo e poi in un altro garage in provincia di Parma. Nel novembre 2022 la Squadra mobile ha arrestato un corriere, il 29enne di Roccabianca: aveva 9 chili di eroina e 34 mila euro in contanti. La droga era nascosta in due vani sotto i sedili e a casa. Da lì il cerchio si è allargato agli altri componenti della banda.