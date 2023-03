Spaccio sul Biscione di Conegliano, denunciato un 18enne. In casa hashish e cocaina

CONEGLIANO (TREVISO) - Droga nel Biscione. I militari dell'Arma hanno scovato ieri, 3 marzo, a Coneglianom nella aree di trasporto collettivo della zona del Biscione, un 18enne che aveva 90 grammi di hashish e 10 grammi di cocaina in casa. Nell'abitazione del giovane è stato trovato anche vario materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente. Il giovane è quindi stato denunciato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.