Spaccio a Padova, dosi nascoste tra le siepi fiutate dai cani antidroga della Finanza: un arresto

PADOVA - Un arresto e 17 segnalazioni alle Prefetture. Questo il bilancio delle attività anti-spaccio della guardia di finanza di Padova per il mese di settembre. L'arrestato è un ragazzo individuato in zona Stanga: appena ha visto le Fiamme gialle ha cercato di disfarsi di diverse dosi di cocaina e di tre pasticche di Mdma. In casa sua hanno trovato altra cocaina e marijuana, suddivise in dosi e pronte per la vendita, oltre a un bilancino di precisione e denaro contante, probabilmente provento di spaccio. Il Tribunale gli ha dato il divieto di dimora nel comune di Padova.

Nel corso di altri controlli la Finanza ha segnalato 17 persone alle Prefetture per detenzione di droga ad uso personale. A scoprirli sono stati i cani antidroga che hanno fiutato anche diverse dosi di stupefacente nascoste tra le siepi: 4 grammi e mezzo di cocaina, 32 grammi di marijuana, mezzo grammo di ketamina e poco più di un etto di hashish.