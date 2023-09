Vicenza. Spaccio, tre pusher sorpresi dalla Finanza: uno di loro coltivava canapa indiana nel cortile di casa

VICENZA - Tre sequestri di droga, un arresto e due denunce. La guardia di finanza di Vicenza ha intensificato i controlli per il contrasto allo spaccio.

Le fiamme gialle hanno scoperto un nigeriano con 11 grammi di eroina, droga che è stata sequestrata.

A casa ne aveva ancora, compreso un ovulo nascosto sotto la lingua: in totale sono stati sequestrati 23 grammi di stupefacente e 800 euro in contanti. L'uomo è stato arrestato e processato per direttissima: ha patteggiato una pena di 8 mesi e 800 euro di multa.

A seguire i finanzieri si sono spostati nella zona tra le province di Vicenza e Padova. Qui c'era un italiano che coltivava sei piante di canapa indiana per un peso complessivo di oltre due chili in due serre nel cortile della propria abitazione. Sequestrati anche 13 grammi di marijuana già pronta per lo spaccio.

Infine, una pattuglia della compagnia di Schio, ha sequestrato 28 grammi di marijuana e uno spinello a un italiano. A casa aveva un bilancino di precisione e un grinder.