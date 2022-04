Si getta nel canale con lo scooter per farla finita, carabiniere si tuffa e la salva

CONSELVE - I carabinieri hanno salvato una donna che aveva deciso di farla finita. E' successo oggi, 27 aprile, a Conselve. Secondo la ricostruzione dei fatti, una donna di 65 anni di Tribano, in sella al suo scooter si è gettata volontariamente dentro il canale all'altezza di Fossa Conselvana. I militari dell'Arma della stazione di Conselve hanno ricevuto l'allarme dal marito della persona in difficoltà e sono corsi sul luogo della segnalazione. Qui hanno trovato la malcapitata aggrappata ad una grata della chiusa. Un militare della stazione si è tuffato nel canale riuscendo a raggiungerla. Dopo averla assicurata ad una corda, grazie ad un collega che si trovava a riva, è riuscito a trasportarla in salvo. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco per recuperare lo scooter. La donna, dopo le prime sommarie cure del personale medico del Suem 118, è stata trasportata in ospedale sotto choc ed inffreddolita, ma non in pericolo di vita.

