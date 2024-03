Schianto a Maser: scooter esce di strada e finisce nel fosso. Diciottenne gravissimo

MASER – Grave incidente a Crespignaga di Maser. Scooter esce di strada e finisce nel fosso: ferito grave il conducente 18enne. Lo schianto è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, 21 marzo, in via Chiesa. Il ragazzo è stato sbalzato di sella e ha sbattuto violentemente la testa, tanto da perdere i sensi. Sul posto sono intervenuti subito i sanitari del 118 con ambulanza ed elisoccorso. Il ferito, B.E. le sue iniziali, è stato intubato sul posto e trasportato in elicottero all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso. Ha riportato diverse contusioni e fratture, ma a preoccupare di più è il trauma cranico.



+++ NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO +++