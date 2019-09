Ripetitore di Monte Cero, 290mila euro di canoni non versati: sequestri

PADOVA - Il Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza di Padova ha eseguito un sequestro di conti correnti e beni immobili riconducibili ad una società che gestisce impianti radiotelevisivi e ai relativi amministratori un 57enne e 30enne, entrambi di Ponso ( Padova), a giudizio nell'inchiesta rodigina relativa ai reati di frode in pubbliche forniture e truffa aggravata ai danni del Comune di Baone e del Parco dei Colli Euganei. Nel mirino è finita una Rti (Raggruppamento Temporaneo di Imprese) che ha ottenuto in affidamento per 60 anni la gestione del ripetitore sul Monte Cero, a cui sono agganciati gli impianti di ripetizione radio televisivi. Il contratto con i due enti pubblici prevede il versamento di un canone annuo e, da quanto emerso dalle indagini, i due imputati avrebbero omesso di versare al comune di Baone e all'Ente parco colli Euganei oltre 290mila euro di canoni riscossi. Inoltre, con la complicità di due funzionari pubblici (indagati per abuso d'ufficio), avrebbero emesso fatture false per 200mila euro evadendo 60mila euro di imposte.

