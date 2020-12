Semirimorchio a fuoco in Romea, evitato il rogo del camion

CODEVIGO - Nel pomeriggio di giovedì, i vigili del fuoco sono intervenuti sulla statale Romea al km 100 nel comune di Codevigo per l'incendio del semirimorchio di un camion dovuto al blocco delle ganasce di una ruota: nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri accorsi da Piove di Sacco e in rinforzo da Padova con un'autobotte, sono riusciti contenere le fiamme, evitando un rogo generalizzato. Le operazioni di completo spegnimento e messa in sicurezza del mezzo sono durate circa un'ora.

