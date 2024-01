CAMPAGNA LUPIA - Caos sulla Romea, mattinata di passione per i pendolari: code chilometriche e auto spente. Sulla statale lavori in corso e un incidente.

Dalle prime ore del mattino di oggi, martedì 23 gennaio, si sono formate lunge code sulla statale 309 in direzione Venezia per lavori di asfaltatura della strada all'altezza di Campagna Lupia. In quel punto ci sarebbe stato un cedimento dell'asfalto

Non è tutto. Sempre sulla Romea all'altezza del ponte di Camponogara ci sarebbe stato un incidente con perdita d'olio da un veicolo, sulla strada hanno buttato sabbia, con conseguente senso unico alternato. Tutto questo ha causato lunghe code, tanto che gli automobilisti esasperati hanno in alcuni casi spento le macchine.

Sulla pagina Facebook, la Romea minuto per minuto le proteste e gli sfoghi dei pendolari: «Tutti fermi e auto spente, prendete strade alternative per Venezia». E ancora: «Una mattinata da dimenticare, auguri a tutti quelli che si mettono in viaggio sulla Romea».