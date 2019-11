Auto di lusso fatte a pezzi dai ladri nel Supercar e Village Rent

di Michelangelo Cecchetto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CITTADELLA (PADOVA) - Alcunili hanno trovati già, pronti per essere caricati, altri semi nascosti tra le auto. Unaorganizzatissima quella che, nella notte tra lunedì e martedì, ha seriamente danneggiato, parcheggiate nell'ampia area espositiva esterna delle società di vendita e noleggio di auto prestigiose,, di proprietà di Michele Giacometti, con sede al civico 8 di via Bolzonella, lungo la 47 Valsugana. Una prima stima dei danni, assicurati, è stata calcolata in almeno 50 mila euro. Di fatto ad entrare in azione è stata una banda ben organizzata, composta da almeno sei persone. Si stanno analizzando le immagini ad alta definizione dell'impianto di videosorveglianza. I malviventi hanno tolto da cinque Volkswagen Golf, due Bmw Serie 1 e una Range Rover Velar nuove di zecca, numerosi pezzi meccanici e non, destinati al fiorente mercato parallelo.