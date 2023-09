Alterato e armato di coltello, si blinda in casa per evitare le cure: blitz per immobilizzarlo a Santa Giustina in Colle

SANTA GIUSTINA IN COLLE (PADOVA) - Era già capitato nell'aprile del 2021. E' successo nuovamente oggi, 6 settembre nelle prime ore della mattinata. Un sessantenne con acclarate problematiche psicofisiche residente in via Dante a Santa Giustina in Colle, si è asserragliato in casa, impedendo a personale medico di fare accesso nella sua abitazione per prestargli le cure del caso. L'allarme è stato lanciato agli agenti della polizia locale e ai vigili del fuoco. Dopo tre ore di trattative che non hanno sortito gli effetti sperati, gli operatori hanno deciso di fare irruzione. Si sono trovati di fronte l'esagitato con un coltellaccio da cucina che ha minacciato di fare una strage. Con grande professionalità gli agenti sono riusciti a non perdere la calma e al primo momento di distrazione l'hanno braccato e disarmato. Poi a casa sono intervenuti i sanitari che l'hanno sedato e accompagnato in ospedale a Camposampiero per un trattamento sanitario obbligatorio.

L'operazione della polizia locale del comandante Antonio Paolocci è stata apprezzata dal sindaco di Santa Giustina in Colle, Moreno Giacomazzi che ha seguito la vicenda in tempo reale. Il rischio che qualcuno potesse farsi male era più che mai concreto.