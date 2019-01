Spaccia denaro falso, in casa spunta la pistola: padovano nei guai

di Vittorino Bernardi

SCHIO - Nuovi guai con la giustizia per ilarrestato il 23 dicembre dalla polizia locale Alto Vicentino pereffettuato in centro storico, tra le bancarelle dei “Mercatini di Natale”. Su decreto emesso della procura della Repubblica di Vicenza gli agenti della polizia locale di Grantorto con i collegi di Schio hanno effettuato unaper cercare e sequestrare eventualie strumenti idonei alla falsificazione. La ricerca di tali materiali è andata a vuoto, ma la perquisizione è servita adla posizione del 19enne. In un pensile del garage gli agenti hanno trovato undi fabbricazione belga mod. "Punto 32" calibro 8, in pessime condizioni di manutenzione, ma apparentemente funzionante e all'interno di un borsone 121 cartucce tipo "40 Smith & Wesson", apprezzate soprattutto negli Stati Uniti dove molti dipartimenti di polizia lo hanno adottato come calibro d'ordinanza. Un rinvenimento molto importante perchè in Europa tali proiettili vengono utilizzati per pistole Glock, Sig Sauer, Steyr e Beretta 98. Eddy Fabris è statoalla procura della Repubblica di Padova per, materiale sequestrato in attesa di ulteriori accertamenti.Sul fronte dello spaccio di banconote false nel Vicentino gli agenti del comandate Giovanni Scarpellini hanno raccolto 3 nuove denunce da parte di commercianti di Schio, Breganze e Mason, presso i quali Eddy Fabris il 22 e 23 dicembre ha usato banconote contraffatte per acquistare merci per pochi euro e farsi consegnare il resto in denaro contante. Al momento, che su disposizione della procura di Vicenza verranno al più presto consegnate alla Banca d'Italia per i successivi accertamenti