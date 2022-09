PIAZZOLA SUL BRENTA - Caseus Veneti, esposizione delle eccellenze casearie del Veneto, per la sua diciottesima edizione, sabato 1 e domenica 2 ottobre a Villa Contarini a Piazzola sul Brenta, triplica i percorsi caseari. A quello storico, si affiancano Caseus Italiae e Caseus Mundi, dando una connotazione nazionale ed internazionale. La manifestazione è promossa dalla Regione per promuovere l'arte casearia regionale. Quest'anno si potrà svolgere senza le restrizioni sanitarie, quindi senza limiti e non a caso ecco aggiungersi alle produzioni della regione, i formaggi italiani e quelli provenienti da oltre confine. Quindi i visitatori, l'ingresso è libero e gratuito, si muoveranno lungo tre percorsi: Caseus Veneti, Caseus Italiae e Caseus Mundi, identificati anche da specifici colori.

La manifestazione

Una scelta organizzativa volta alla valorizzazione ed allo scambio culturale tra i migliori prodotti regionali, nazionali e non solo. Nuovo anche il fine settimana individuato per lo svolgimento della manifestazione. Da settembre passa ad ottobre, nel primo fine settimana, sempre nella splendida storica Villa Contarini nel cuore di Piazzola sul Brenta, con il suo grande parco patrimonio di biodiversità. Caseus Veneti si sgancia così dal tradizionale mercato dell'antiquariato programmato nell'ultima domenica di ogni mese. Questo permette di gestire al meglio l'affluenza dei visitatori prevista per questa manifestazione che vede edizione dopo edizione aumentare i visitatori. La regia organizzativa è di Aprolav, Associazione produttori di latte del Veneto, in collaborazione con tutti i Consorzi di tutela dei formaggi Dop del Veneto. Un programma rinnovato e ricco di novità. Degustazioni guidate dei formaggi Dop, dimostrazioni di cucina, l'area di acquisto dei formaggi, oltre a quella dedicata agli espositori di prodotti tipici di altro genere. Confermato anche il concorso dei formaggi di fattoria a valenza nazionale, coordinato dall'Onaf, Organizzazione nazionale assaggiatori formaggi. In questi giorni continuano le adesioni al concorso Caseus Veneti con l'obiettivo di superare i numeri della scorsa edizione che ha visto 406 formaggi veneti in gara di cui 25 padovani, 161 trevigiani, 25 bellunesi, 23 veneziani, 112 vicentini e 60 veronesi. Come ogni anno i formaggi vincitori saranno esposti nella magnifica Sala delle Conchiglie. Scopo dell'iniziativa, realizzata in collaborazione con i Consorzi di Tutela dei formaggi Dop del Veneto, è quello di valorizzare il patrimonio lattiero caseario regionale, portando l'attenzione del consumatore sulla qualità, varietà e diffusione dei prodotti caseari locali, a partire dai formaggi Dop, passando per i formaggi tradizionali fino alle peculiarità legate alla fantasia ed all'ingegno di ogni singolo produttore. Un comparto non secondario quello caseario in Veneto. In regione si produce il 10% del latte nazionale. Le consegne di latte vaccino l'anno scorso sono state 1.218.163 tonnellate, 13.056.756 le tonnellate di latte vaccino prodotto in Italia. Le aziende venete produttrici di latte sono 2.404 su un totale nazionale di 24.868. Forme Dop prodotte nel 2021 in Veneto, 4.090.039, il 3,6% in più rispetto al 2020. Nello specifico: 1.548.273 di Asiago, 586.690 di Casatella trevigiana, 810.634 di Grana Padano, 419.598 di Montasio, 114.495 di Monte Veronese, 295.456 di Piave e 314.893 di Provolone Valpadana. Le produzioni Dop del Veneto hanno utilizzato 699.303 tonnellate di latte, il 57,4% della produzione totale regionale. Per il pubblico l'occasione di gustare, acquistare e approfondire la conoscenza dei formaggi veneti, nazionali ed internazionali.