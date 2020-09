L'EVENTO

VENEZIA È calato il sipario su Caseus Veneti, il primo grande evento regionale conclusosi ieri a Piazzola sul Brenta. Ben 403 i formaggi in gara suddivisi in 38 produzioni casearie e 11 formaggi di fattoria. In tutto 49 medaglie: 15 a Vicenza, 17 a Treviso, 7 a Verona, 3 a Belluno, 4 a Padova, 3 a Venezia. Ha detto Terenzio Borga, presidente Aprolav: «Dobbiamo far conoscere a tutti la qualità delle nostre produzioni».

I PREMI

Questi i formaggi premiati: Asiago dop caseificio Pennar Asiago e latteria Villa Castelgomberto; Casatella trevigiana dop latteria di Soligo; Grana padano dop caseificio Pennar Asiago e latteria sociale di Bolzano Vicentino; Montasio dop Centro veneto formaggi Cavaso del Tomba e latteria di Roverbasso Codognè; Monte Veronese dop casearia Albi Velo Veronese e caseificio Gardoni Roverè; Piave dop Lattebusche Cesiomaggiore; Provolone Valpadana dolce caseificio Albiero Montorso Vicentino; Mozzarella latteria di Soligo Farra di Soligo; Morlacco del Grappa Coston da Quinto e Vaka Mora Istrana; Malga Ugo e Raffaele Marini e Nicoli e Pozzato Bressanvido; formaggio affinato nelle vinacce Toniolo casearia Borso del Grappa; freschi e freschissimi Ca' Verde bio Vallese di Oppeano, Vaka Mora Istrana; Caciotta caseificio Castellan Urbano Rosa, società agricola Giustiniana Piazzola sul Brenta; Latteria pasta molle con crosta Longhin Mara & Sonia Campagna Lupia, caseificio Lia di Barattin Gianni Ormelle, latteria sociale Tarzo e Revine, Centro veneto formaggi Cavaso del Tomba; pasta semidura fattoria San Michele Bassano del Grappa, latteria di Roverbasso Codognè; pasta dura caseificio San Rocco Tezze sul Brenta, La Campagnola di Castagna Dino Villaga; mozzarella latte vaccino società Giustiniana Piazzola sul Brenta, caseificio San Girolamo di Cordioli Villafranca; mozzarella di bufala Cipriani cheese Losson di Meolo; pasta filata molle Magnasame S. Angelo di Piove, caseificio Lia di Barattin Ormelle; pasta filata dura Longhin Mara & Sonia Campagna Lupia; formaggi aromatizzati Lattebusche Cesiomaggiore, Vaka Mora Istrana, malga Faggioli Erbezzo, Perenzin San Pietro di Feletto, Caseificio Albiero Montorso Vicentino; formaggi erborinati Donadel e Marangon Mogliano; formaggi di capra Kornigian di Marta Zampieri Val di Zoldo; Ca' Prelibatezze Thiene, Ca' Verde bio Vallese di Oppeano.

