Bastone, coltello e manganello in auto: denunciato un 23enne

CAMPOSAMPIERO (PADOVA) - Durante un posto di blocco organizzato dalla Polizia locale della Federazione del Camposampierese a Camposampiero, è stato fermato un giovane marocchino di 23 anni residente in paese. E' successo ieri sera, 25 febbraio alle 22,15. Il nordafricano ha subito mostrato un certo nervosismo durante l'identificazione che ha indotto il personale del comandante Antonio Paolocci ad approfondire gli accertamenti con una perquisizione del veicolo. Ebbene, dall'abitacolo sono spuntati un bastone di legno lungo sessanta centimetri, un coltello con lama di 12 centimetri e un manganello telescopico in acciaio. Tutto il materiale è stato sequestrato mentre l'automobilista, già noto alle forze dell'ordine per furto, lesioni e minacce, dopo essere stato fotosegnalato nel nuovo gabinetto di polizia scientifica della Federazione a San Dono di Massanzago, è stato denunciato per porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere. Indagini in corso per capire dove si stesse dirigendo con il piccolo arsenale. I pattugliamenti dell'altra notte a Camposampiero hanno portato al controllo di 30 auto e all'identificazione di 57 persone.