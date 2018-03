Resta calva dopo il trattamento: battaglia in tribunale per il toupet

di Lino Lava

PADOVA- La, non ancora cinquantenne, si era trovata in testa una capigliatura rada. Sì, sui lunghisi intravvedeva una futuraSi era spaventata ed era corsa dal parrucchiere ad Albignasego. L'acconciatore di fiducia le aveva detto di non preoccuparsi. E le aveva proposto di sottoporsi, gratuitamente, ad undi infoltimento dei suoi capelli. Ebbene, una settimana dopo dal parrucchiere c'era lo staff dellaLe era stato offerto l'applicazione di una calottina di capelli finti.Dopo un mese di prova la toglievano e ne applicavano una con, che le sarebbe costataLa signora Carla accettò e usci dal parrucchiere felice. In testa aveva dei capelli che poteva spazzolare e lavare. Ma quando le tolserolei non ancora cinquantenne si era trovata calva. Che colla avevano usato?Il caso della signora Carla passa tra il pm, Daniela Randolo, che chiede l'archiviazione, e il Gip, Margherita Brunello, che chiede alla Procura ulteriori indagini e le analisi dei prodotti che sono stati utilizzati per incollare la calottina sui capelli della signora.....