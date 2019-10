Cacciatore si apposta vicino ai binari del treno: scoperto e multato di 500 euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Questa mattina lungo la linea ferroviaria che porta da Padova a Castelfranco Veneto (Treviso), all'altezza del comune di Vigodarzere (Padova), unha pensato di appostarsi proprio vicino aiIl macchinista di un treno regionale in transito, intorno alle 8:30, l'ha visto e ha informato la Polizia Ferroviaria. Gli agenti hanno trovato l'uomo con la carabina che passeggiava proprio vicino ai binari. Per questo motivo è stato multato con una contravvenzione di 513 euro.e si sta valutando l'eventuale denuncia per interruzione di pubblico servizio.