Cinque bulli si scatenano di notte nella movida: inseguiti e denunciati

di Marina Lucchin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PADOVA - Stavano bevendoin bottiglia, comprata in qualche supermercato o da qualche venditore abusivo, e fumando unoproprio davanti alle vetrine del Bar Zanellato, in via dei Fabbri. Avevano appena, senza nessun motivo, due ragazzi di 18 anni in piazza Duomo, ed erano ancora carichi di rabbia ed eccitazione. Così, quando il barista del locale è uscito per invitarli ad andarsene da lì, perché tra bottiglioni di birra e spinello, non era proprio il caso di stare davanti alle vetrine del bar, uno dei componenti del branco che sabato notteè partito con. Le pattuglie della Volante erano già in zona, perché i due diciottenni aggrediti davanti al Duomo, sempre dallo stesso gruppetto di balordi, avevano già allertato il 113. In pochi secondi i poliziotti sono arrivati in piazza delle Erbe a sirene spiegate, sono scesi di corsa e, infilandosi tra il popolo della movida del sabato notte, sono riusciti a fermare e individuare i bulli: cinque ragazzi tra i 23 e i 17 anni, un ecuadoregno e quattro italiani di origine marocchina e colombiana...