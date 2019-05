David Beckham alla Safilo per la firma del mega-accordo commerciale degli occhiali

PADOVA - Safilo e la ex stella del calcio David Beckham hanno siglato un nuovo accordo globale decennale per la licenza di occhiali da sole e da vista con il marchio del campione inglese e marito dell'ex Spice Girl, Victoria,. E il celebre ex calciatore, ieri, è stato nella sede Safilo a Padova per la firma dell'accordo. In delirio i dipendenti dell'azienda.

La prima collezione David Beckham eyewear, spiega Safilo, arriverà sul mercato nel gennaio del 2020. «Safilo ha una lunga storia nella creazione di marchi eyewear di alta qualità. Indosso sempre gli occhiali da sole e sono un accessorio che amo. È importante per me lavorare con un partner che mette al cuore del proprio impegno il design e la craftsmanship di prodotto proprio come faccio io», ha dichiarato Beckham. «Mi sto davvero divertendo a creare la mia collezione eyewear con il team Safilo, e non vedo l'ora di lanciarla l'anno prossimo».

