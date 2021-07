PIOMBINO DESE - Cade a terra in bici a velocità moderata, batte la testa ed ora si trova in coma farmacologico. Era uscita con la mamma a fare un giro in paese. Ora si trova ricoverata in prognosi riservata in Terapia Intensiva Pediatrica a Padova.

Quello che doveva essere un momento di relax dopo cena ha rischiato di trasformarsi in dramma per una bambina di 11 anni di Piombino Dese. Dalla ricostruzione effettuata dai carabinieri della...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati