di Marina Lucchin

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PADOVA - Rimasto solo dopo la morte della moglie, unaveva fatto entrare nella sua casa una colf che era ormai diventata “di famiglia”. L’anziano, forse anche un po’ invaghito della donna, una 62enne moldava, le aveva dato, negli anni, dal 2011, la bellezza di(oltre allo stipendio regolare) per consentirle di far fronte alleche lei gli raccontava. Una volta esaurito, però, tutto il gruzzoletto, frutto di una vita di sacrifici, l’uomo, che abita a pochi passi da, ha dovuto tirare i cordoni della borsa e lo ha comunicato alla. La straniera a quel punto si è trasformata, abbandonando le vesti dell’amabile donna di casa e vestendo quelle della “mafiosa”. Ha iniziato, infatti, a minacciare l’anziano, assicurandogli che era in contatto con persone “cattive” e che se lei non avesse dato loro i soldi che pretendevano, sarebbero andati da lui o da sua figlia a riscuoterli.