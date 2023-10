Piove di Sacco. Autobus con 50 studenti dell'Enaip va a fuoco, l'autista salva tutti

PADOVA - La Sezione di Polizia Stradale di Padova è intervenuta a Piove di Sacco questa mattina, giovedì 5 ottobre, per un autobus doppio sul quale è divampato un incendio, probabilmente a causa di un guasto tecnico al motore. Intorno alle ore 07.30, alla fermata nei pressi dell'Istituto professionale Enaip, il mezzo, un autobus di linea Busitalia, ha preso fuoco. L'autista ha immediatamente fatto scendere i passeggeri, circa 50 studenti. Gli operatori della pattuglia della Polizia Stradale intervenuta sono riusciti a spegnere il principio di incendio con i mezzi in dotazione. Prontamente sul posto anche i Vigili del Fuoco che hanno poi definitivamente messo in sicurezza il veicolo, successivamente trasferito al deposito. Nessuno dei presenti è rimasto ferito.