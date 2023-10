PONTE SAN NICOLÓ (PADOVA) - Auto fuori controllo piomba dentro la pizzeria. «Se accadeva sabato con i clienti seduti all'esterno, poteva essere una tragedia». Tanta paura e conducente sotto choc, ma per fortuna nessun ferito. Pauroso incidente quello accaduto l'altra sera nella pizzeria "La Mafaldina" di via Giorato. Le telecamere interne della rete a circuito chiuso della videosorveglianza hanno ripreso una scena che mette i brividi. Sono le 23.29 quando all'improvviso una Lancia bianca, condotta da una ragazza che risulta residente a Treviso, sfonda la vetrata del locale e si ferma a pochi centimetri da due clienti che stavano cenando seduti sugli sgabelli del bancone. I due stanno gustando la pizza in tranquillità quando vengono presi di soprassalto dal violento botto: la vetrata va in frantumi, il rumore degli infissi di metallo contro la carrozzeria e i tavoli spinti via con forza. È solo a quel punto che la coppia scende dagli sgabelli e scappa verso l'interno del locale. Tutto in una frazione di secondo. All'ora dell'incidente stavano cenando circa quindici persone.

Auto sfonda la vetrata ed entra in pizzeria

«Io ero nella pizzeria di Pontevigodarzere e subito dopo l'incidente, ho ricevuto una telefonata da parte dei miei collaboratori - racconta la proprietaria della pizzeria Giorgia Faulisi - erano concitati e in preda al panico: "Giorgia, un'auto è entrata in pizzeria! Un botto tremendo". Sono partita subito e in pochi minuti sono arrivata a Ponte San Nicolò». La scena che la donna si è trovata davanti è stata terribile. L'auto dentro al locale, la vetrina che non esisteva più, così come i tavolini all'esterno, travolti dalla folle corsa della Lancia. «C'erano una quindicina di persone, non di più - prosegue Faulisi - e dov'è successo tre clienti hanno sentito dei vetri cadergli addosso ma senza ferirli, per fortuna. L'auto ha travolto tutto e si è fermata solo quando ha abbattuto la vetrata. Da quanto ci hanno raccontato, la macchina correva forte e ad un certo punto ha sbandato finendo all'interno del nostro locale dopo aver mandato in frantumi la parete in vetro. Prima, però, di abbatterla, ha colpito un grande vaso in cemento che, grazie a Dio, ha un po' frenato la corsa e ha salvato la situazione». Non è chiaro se la donna alla guida dell'auto abbia perso il controllo per una sua distrazione, o abbia evitato la collisione con una seconda auto e, sterzando bruscamente, sia finita dentro la pizzeria. Fatto sta che se l'incidente fosse accaduto la sera prima, al sabato, l'epilogo sarebbe potuto essere ben diverso e drammatico. «Ieri pomeriggio sono arrivati il freddo e il vento, quindi i clienti hanno preferito cenare all'interno - aggiunge la titolare - ma fino a sabato ai tavolini all'esterno c'era gente seduta. Grazie a Dio nessuno dei clienti e dei nostri collaboratori si è ferito». Dopo l'impatto, la ragazza alla guida dell'auto non è scesa ed è rimasta chiusa nell'abitacolo, sotto choc, fino a quando non sono arrivati i vigili del fuoco che l'hanno imbragata ed estratta per poi consegnarla ai sanitari del Suem 118 che l'hanno trasportata all'ospedale. Per motivi di sicurezza e per riordinare la pizzeria, ieri il locale è rimasto chiuso. Proprio oggi, alle 19, Giorgia Faulisi inaugura la sua terza pizzeria, in via Calvi in città, dopo quelle aperta a Pontevigodarzere nel 2017 e a Ponte San Nicolò nel 2021.