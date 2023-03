PADOVA - Il rombo di un motore che va su di giri e poi l'auto che travolge tutto: tavoli, sedie, ombrelloni, paracarri, caricando infine sul cofano una passante e scaraventandola violentemente a terra quando, finalmente, la conducente riesce a fermare l'auto "impazzita". Sono stati momenti di panico ieri mattina, intorno alle 11, in via Eremitani, a pochi metri dall'affollata via Altinate. E per fortuna a quell'ora non erano ancora arrivati i neolaureati, con amici e parenti, pronti a festeggiare l'ambito traguardo ai tavolini del bar Pollini, che sono stati travolti completamente dalla Fiat 500 guidata da una 57enne di Ponte San Nicolò che voleva parcheggiare nel garage sotterraneo di via Eremitani. Quando sono arrivati gli agenti della polizia locale era sotto choc e continuava a ripetere di aver poca dimestichezza con il cambio automatico di cui è dotata l'auto.

Poca dimestichezza con il cambio automatico

«Mi sono confusa, ho accelerato invece che frenato. Mio dio, cos'ho fatto» borbottava mentre i sanitari del Suem, arrivati a soccorrere la donna che aveva investito, controllavano anche lei: nessuna ferita, ma un profondo choc. Ben peggio, invece, è andata alla 52enne di Noventa Padovana che è stata completamente travolta e caricata sul cofano della 500 azzurrina per poi finire rovinosamente a terra: è stata portata in codice rosso in pronto soccorso, nel pomeriggio, poi è stata trasferita in terapia intensiva in prognosi riservata. Non dovrebbe essere in pericolo di vita, ma ha riportato gravi traumi, anche se in un primo momento sembrava che la situazione fosse più rosea dato che mentre veniva trascinata sul cofano della vettura continuava a urlare «Cosa stai facendo?» all'automobilista. In attesa dell'arrivo dell'ambulanza a prestarle le prime cure è stato un medico di passaggio in zona che è corso ad aiutare.

I testimoni

Tanti i testimoni che hanno assistito impotenti alla scena. La commessa di un negozio che si affaccia sulla strada, Alice, è stata la prima a chiamare i soccorsi: «Ho visto la macchina che ad alta velocità prendeva in pieno tutto quel che capitava, compresa la donna. Non riusciva a fermarsi, correva forte senza frenare. Sono sconvolta ancora adesso a distanza di un paio d'ore». Ma anche Simone Saccon, titolare del Bar Pollini, è quasi senza parole: «Ero in cucina e abbiamo sentito un grosso botto. E poi altri ancora. Noi avevamo messo fuori tutti i tavoli per la pausa pranzo e per le feste di laurea. Attendavamo i nostri clienti per mezzogiorno. Fosse capitato a quell'ora sarebbe stata davvero una strage. La macchina ha travolto tutto, prima un tavolino, poi tutti gli scooter parcheggiati, quindi il resto del mio plateatico, e poi i paletti della ztl. A pochi metri c'è la zona pedonale. La donna investita urlava sul cofano dell'auto». L'auto della 57enne era autorizzata a transitare in Zona a traffico limitato e doveva entrare nel parcheggio sotterraneo. Come sua stessa ammissione, probabilmente alla base dell'incidente la sua inesperienza con auto con il cambio automatico. Sottoposta a controllo alcolimetrico, è risultata negativa.

Sul posto è arrivato anche l'assessore alla sicurezza Diego Bonavina: «Attendiamo accertamenti per capire esattamente quello che è successo. È chiaro, però, che siamo in pieno centro, in zona a traffico limitato dove in strada ci sono dei plateatici. Credo di poter dire senza paura di essere smentito che siamo stati davvero molto "fortunati" perché poteva andare molto, ma molto, peggio». Sul posto è arrivato anche il Pm Giorgio Falcone.