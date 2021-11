Destro (Industriali): «Le nostre fabbriche hanno bisogno di manodopera. L'immigrazione va organizzata»

PADOVA - «La nostra società e le nostre fabbriche avranno bisogno di risorse umane e manodopera. Siamo in recessione demografica da oltre 10 anni». Così il presidente di Assindustria Venetocentro, Leopoldo Destro, all'incontro con la stampa prima dell'inizio dell'assemblea generale dell'associazione. Destro ha aggiunto: «L'immigrazione va organizzata in modo attento. Servono accordi tra Paesi e regioni per realizzare un'immigrazione ordinata, cercando anche con gli enti preposti a farlo di sopperire al gap formativo».

APPROFONDIMENTI ASSINDUSTRIA VENETOCENTRO Leopoldo Destro: «La ripresa è già iniziata,... NOVITà Teatro Stabile del Veneto, industriali di Padova e Treviso tra i... MODELLO NORDEST Grafica Veneta, scintille in Regione. Assindustria: a fianco... TREVISO La presidente di Assindustria Maria Cristina Piovesana: «Un... L'EVENTO Massimiliano Allegri torna a Padova per "formare" i giovani...