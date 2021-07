Loris Tomiato direttore dell'Arpav: lo ha nominato il Consiglio regionale

VENEZIA - Il Consiglio regionale del Veneto, nella seduta di oggi, ha approvato tramite votazione elettronica segreta, con 36 voti a favore, 1 contrario, e sette astenuti, la nomina dell'ingegner Loris Tomiato, 61 anni, direttore generale dell'Agenzia per la prevenzione e la protezione ambientale del Veneto (Arpav). La nomina era stata indicata in una .proposta di deliberazione amministrativa illustrata in aula dalla consigliera regionale Milena Cecchetto (Liga Veneta).