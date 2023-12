PORTO TOLLE (ROVIGO) - Sospensione fino a 12 mesi dei mutui e finanziamenti a 5 anni con due anni di preammortamento a condizioni agevolate. È la scelta messa in campo da Intesa San Paolo a favore dei pescatori che hanno dovuto far fronte all’invasione del granchio blu che dall’inizio dell’estate a oggi ha di fatto decimato la produzione di molluschi nel Delta. Secondo gli ultimi dati, la produzione di vongole nelle lagune gestite dal Consorzio pescatori del Polesine di Porto Tolle ha subito un calo del 95 per cento, con una ricaduta a catena nelle tasche dei pescatori (sono circa 1.500 gli operatori dediti alla pesca delle vongole) e l’economia locale in un periodo come quello natalizio che di solito vede un’impennata di consumi. A renderlo nota la scelta della banca a favore del comparto è Cristina Balbo, direttrice regionale Veneto Ovest e Trentino Alto Adige Intesa San Paolo: «Per le piccole imprese colpite dal granchio blu abbiamo attivato subito la sospensione fino a 12 mesi della quota capitale di mutui, finanziamenti a 5 anni con due anni di preammortamento a condizioni agevolate».