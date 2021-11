ArtePadova passa il testimone ad Antiquaria: stand aperti fino a domenica 21

PADOVA - In Fiera si è appena conclusa la 31. edizione di ArtePadova, mostra-mercato di arte moderna e contemporanea, mentre Antiquaria Padova prosegue fino a domenica prossima 21 novembre.

Ad Antiquaria si entra in contatto con la storia della manifattura e dell’arte soprattutto europea ma veneta in particolare. E' il caso - ad esempio - dei pizzi di Venezia e Burano proposti da Antiqua Ricami d’epoca di Lugo (Ra). I merletti portati in Fiera sono realizzati in filo di lino o in cotone ritorto, materiali interamente italiani. E a proposito di storia, Antonella Venturi ricorda che per la reggia di Versailles il Re Sole non si accaparrò soltanto alcuni vetrai muranesi, ma anche delle merlettaie veneziane, le quali però in Francia insegnarono un punto alla rovescia: così è sempre possibile distinguere un merletto della Serenissima da uno francese.

ArtePadova

Si sono viste da vicino opere di Yakoi Kusama la più celebre artista vivente, di Picasso, De Pisis, Rosai, Guttuso, Andy Warhol, Chagall, Ligabue, Sironi, Giò Pomodoro, Balla, de Chirico, Guidi, Morandi, Vedova, Mimmo Rotella, Hartung, Capogrossi, Boetti, Fontana, Campigli, Utrillo, Wang Yigang e molti altri. Un'altra sezione espositiva - Contemporary Art Talent Show ha dedicato due padiglioni agli artisti. Da qualche anno poi ArtePadova ha sdoganato il fumetto inserendolo nel dizionario artistico e per questo sono state esposte alcune tavole di Tex disegnate da Fabio Civitelli. Si è vista anche una mostra di 30 foto realizzate da Red Ronnie a personaggi del mondo dello spettacolo e una personale pittorica di Ivan Cattaneo.