Blitz dei carabinieri alla fiera Antiquaria: sequestrati 14 manufatti in avorio di elefante

PADOVA - Blitz dei Carabinieri del Cites di Venezia alla fiera “Antiquaria” in corso a Padova dove hanno sequestrato 14 manufatti di vario genere fra cui statuine rappresentanti soggetti orientali (per un valore di circa 10.000,00 euro) in avorio di elefante a carico di 2 espositori, ora denunciati alla Procura di Padova. In particolare, tra i vari stand, è stata notata una vetrina nella quale erano esposti statuine e oggetti ornamentali, tutti realizzati in avorio di elefante e privi di qualsiasi documentazione che ne giustificasse la cessione.

Inoltre i Carabinieri forestali hanno notato un tavolino che conteneva oggetti e accessori in avorio, anche questi venduti senza documentazione Cites di autorizzazione alla messa in vendita. Rispettosi della normativa invece tutti gli altri espositori.

Il traffico illegale e la protezione degli elefanti

L’attività svolta ricade nell’ambito delle verifiche sulla corretta commercializzazione delle parti e dei prodotti in avorio di elefante, il cui traffico illegale è ancora largamente diffuso nonostante la stringente normativa internazionale che ne regolamenta il commercio. A causa delle uccisioni illegali le popolazioni di elefanti selvatici nei loro habitat naturali, sia in Africa che in Asia, sono in diminuzione e la specie continua ad essere seriamente minacciata di estinzione. Proprio per scoraggiare esportazioni e introduzioni illegali di zanne frutto del bracconaggio degli elefanti e successivo commercio di oggetti solo apparentemente risalenti nel tempo, ma di recente lavorazione, l'Unione Europea ha emanato numerose ma, visto il perdurare del traffico illegale C . Con il Regolamento UE 2280/2021 ha infatti stabilito che qualsiasi bene in avorio di elefante potrà essere venduto solo previo otte nimento della certificazione Cites, il cui rilascio è valutato caso per caso a seconda dell’origine, lavorazione e periodo d’importazione dell’avorio.