PADOVA - La Lega “benedice” la discesa in campo di Peghin, ma Fratelli d’Italia continua a puntare i piedi e rilancia: «Non escludiamo un candidato civico di centrodestra alternativo». Ormai potrebbe essere solo questione di giorni. Una volta risolto il “nodo” di Verona, dove il partito di Giorgia Meloni sta tentando in tutti i modi di puntare sulla continuità e di ricandidare Federico Sboarina, i partiti del centrodestra dovrebbero finalmente sciogliere le riserve e annunciare l’appoggio alla corsa di Francesco Peghin alla poltrona più alta di Palazzo Moroni.

LE DISTANZE

Nel frattempo, però, le posizioni tra il Carroccio e FdI, complice anche l’epilogo delle elezioni del Quirinale, continuano a rimanere distinte e distanti. Ieri, infatti, la prima uscita pubblica del noto imprenditore è stata accolta con toni decisamente divergenti dai due partiti. Toni che, nel caso dei leghisti, hanno il sapore di una vera e propria incoronazione. Un’incoronazione a cui manca solamente il crisma dell’ufficialità. «Ben venga la candidatura di Francesco Peghin, un manager, uno sportivo, ma soprattutto un uomo straordinario – ha scandito ieri segretario regionale del Carroccio Alberto Stefani -. Incarna il volto di una politica nuova, 4.0: innovativo, giovane, coraggioso, competente, attento alla sostenibilità ambientale e capace di parlare al cuore delle nuove generazioni. Stiamo parlando di un imprenditore di grandissimo successo, già presidente di Confindustria e della prestigiosa Fondazione Nord-Est, con un grandissimo cuore e di forti valori umani. É un campione dello sport, a cui il Coni ha conferito non a caso la medaglia al valore atletico: una figura straordinaria che porterà Padova e i padovani verso il futuro».

LE PERPLESSITÁ

Un entusiasmo che non traspare però dalle parole del coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia Gabriele Zanon. «Mi pare che la candidatura di Peghin non stia suscitando molti entusiasmi in città – ha esordito l’esponente di FdI – aldilà di questo, rimane un problema di fondo. Proprio questa mattina ho parlato con la coordinatrice provinciale Elisabetta Gardini che mi ha confermato una cosa che vado sostenendo da tempo: nessuno ci ha ancora contattato per discutere di una candidatura che qualcuno da già per scontata». «A oggi nessuno si è preso la briga di chiederci cosa ne pensiamo – ha rincarato la dose – proprio per questo, a partire da sabato 19 febbraio, saremo nelle piazze e nei quartieri con i nostri banchetti per chiedere ad iscritti, simpatizzanti ed elettori, prima di tutto se Fratelli d’Italia alla prossima tornata elettorale si deve presentare in coalizione o con un proprio candidato. Saranno le nostre primarie delle idee». «Mi sono confrontato anche con il nostro coordinatore regionale Luca De Carlo che mi ha confermato che, a oggi, rimangono in campo per il nostro patito le candidature di Gardini e di Enoch Soranzo – ha concluso Zanon - Dirò di più. Tra le ipotesi in campo c’è anche quella di individuare un civico di centrodestra. Mi auguro che nei prossimi giorni si possa fare un po’ di chiarezza. Altrimenti saremo costretti a trarre le nostre conclusioni».

Insomma, a quanto pare, il partito di Giorgia Meloni è intenzionato ad alzare sempre più l’asticella in attesa che arrivi un segnale da Verona. In molti, però, sono pronti a scommettere che se dal Carroccio dovesse arrivare il via libera a Sboarina, il sostegno a Peghin scatterebbe in automatico. Sostegno che, da subito, è stato manifestato anche da Forza Italia.