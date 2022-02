Covid, tampone positivo per Francesco Peghin: è in isolamento, saltano gli appuntamenti

PADOVA - Comincia in salita la campagna elettorale del candidato del centrodestra Francesco Peghin. In teoria, infatti, alle 10, al bar Piano Terra di viale Codalunga, Peghin avrebbe dovuto incontrare la stampa per la sua presentazione ufficiale. In pratica, però, il noto imprenditore si è materializzato solamente in video. Il motivo? Per sicurezza, prima di presentarsi all'incontro, si è sottoposto a un tampone rapido che ha dato esito positivo al Covid . Di conseguenza è scattato l'isolamento fiduciario. «Oggi avrei voluto essere dietro al bancone di questo bar per servirvi un caffè – ha esordito scherzosamente Peghin – purtroppo, però, il tampone a cui mi sono sottoposto è risultato positivo. Fortunatamente sto bene, ho solo un po' di raffreddore». «Come si dice in una canzone molto gettonata in questi giorni al festival di Sanremo – ha aggiunto – mi vengono i brividi se penso a tutto quello che c'è da fare per Padova. Quelli che provo sono brividi emozione, per le tantissime persone che mi hanno contattato in queste settimane dopo l'annuncio della mia candidatura». Una candidatura, quella di Peghin che ora attende solamente l'appoggio ufficiale dei partiti del centrodestra. Un appoggio che potrebbe arrivare a giorni.