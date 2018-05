di Eugenio Garzotto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ABANO -Sono gli esperti del furto con destrezza con i quali, periodicamente, i negozianti ddebbono fare i conti. E che nei periodi di massiccia frequentazione degli hotel termali, come l’attuale, fanno nuovamente sentire la loro presenza, con rapidi colpi mirati di cui i malcapitati commercianti spesso si accorgono a cose fatte, quando si sono già allontanati. Come è capitato ad Anna Bagatella, titolare della boutiquedi via Alessandro Volta, a due passi dal Parco urbano termale e da uno dei principali ingressi dell’isola pedonale. A mettere a segno il taccheggio è stata una coppia straniera che è riuscita abilmente ad arraffare due paia di pantaloni in bella vista su uno degli scaffali. L’azione è stata immortalata dalla telecamera interna di sorveglianza che la negoziante ha visionato solo qualche ora dopo. E subito fatta circolare sui social grazie alla fitta rete di segnalazioni, basata sulle condivisioni su Facebook e su una chat interna sull’applicazione Whattsapp, che gli esercenti hanno attivato per scambiarsi reciprocamente informazioni e avvisi.