Frontale all'incrocio, auto contro un palo, l'altra in un campo: quattro feriti

PIEVE DEL GRAPPA (TREVISO) – Scontro frontale tra due auto oggi, 19 marzo, verso le 15,50, a Paderno di Pieve del Grappa, all'incrocio fra la via Piovega e via Vittorio Veneto. Quattro i feriti, fortunatamente non gravi anche se, inizialmente, le condizioni di un uomo sembravano critiche, tanto da far intervenire l'elicottero del Suem emergenza. Sul posto i Vigili del fuoco, dal distaccamento di Castelfranco, che hanno soccorso i feriti dei due mezzi: due ragazze a bordo di un veicolo finito contro un palo e padre e figlio a bordo della seconda auto, finita fuori strada. L’uomo, dopo essere stato stabilizzato dal personale sanitario sul posto, è stato elitrasportato in ospedale. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro.