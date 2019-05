Un solo voto al M5s in tutto il paese, il deputato: «Dimmi chi sei, voglio ringraziarti»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BELLUNO - «Voglio ringraziare personalmente quell’unico elettore dele nel comune di. Vorrei incontrarlo per dimostrargli la mia gratitudine perché ogni lettore, per noi, è importantissimo».È l’appello di, deputato bellunese del Movimento 5 Stelle, a pochi giorni dai dati elettorali che hanno fatto registrare un solo voto nel territorio di Colle Santa Lucia, comune dell’agordino in provincia di Belluno. «Certo, il risultato elettorale nel territorio, pur trattandosi di una competizione europea, è stato molto sotto le aspettative e ne sono rammaricato ma, con grande forza, vogliamo ripartire proprio dalle zone colpite maggiormente dalla tempesta Vaia, come nell’Agordino, dove ci siamo impegnati molto anche con Luigi Di Maio che ha visitato la zona all'indomani del terribile evento – spiega D’Incà –. In quell'occasione avevamo incontrato i sindaci e poi, già in legge di bilancio, abbiamo stanziato un miliardo di euro, in tre anni, per riparare i danni e permettere alle persone di continuare a vivere in montagna”.“In ogni caso – prosegue il deputato del M5S – sono grato a chi ha continuato a credere nel nostro lavoro, quindi ai 7.936 elettori del bellunese, ai 220.429 del Veneto e, in particolare, a quell'unico cittadino di Colle Santa Lucia. Il Movimento 5 Stelle è nato dieci anni fa con l’obiettivo di rappresentare i cittadini desiderosi di rompere con la vecchia politica: ogni elettore ha ragione, nel bene e nel male dei risultati elettorali, e deve essere ascoltato. Ripartiremo proprio da qui, ovvero da ogni piccolo territorio e continueremo a rappresentare i cittadini prestando attenzione alle loro esigenze. Intanto, lancio un appello a questo elettore: se vuole, può contattarmi al mio indirizzo e-mail ovvero: dinca_f@camera.it . Sarei felice di poterlo incontrare al più presto”.