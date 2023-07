Colle Santa Lucia. Enorme masso si stacca dalla parete e piomba sulla strada SR 203 Agordina

COLLE SANTA LUCIA (BELLUNO) - Masso si stacca dalla parete e piomba sulla strada: è accaduto poco prima delle 15 di oggi, martedì 4 luglio, sulla SR 203 Agordina, in località Bivio per Rovei, nel comune di Colle Santa Lucia. La roccia è stata contenuta dalla rete paramassi. Una squadra di Veneto Strade Spa è già sul posto per la rimozione del masso. Il traffico procede a senso unico alternato.