Aston Martin da oltre 200.000 euro vola nel dirupo: conducente illeso

COLLE SANTA LUCIA - Oggi pomeriggio, 19 giugno 2023, i vigili del fuoco sono intervenuti all’altezza del decimo tornante della SP 638 in località Passo Giau nel comune di Colle Santa Lucia per una potente auto sportiva finita nel dirupo, dopo la perdita di controllo del conducente, rimasto illeso. Danneggiata seriamente la fuoriserie Aston Martin Vantage F1 Edition del valore di oltre 200.000 euro. I vigili del fuoco intervenuti con il personale volontario del locale distaccamento e dalla Belluno con l’autogrù, hanno messo in sicurezza il mezzo per poi provvedere al recupero dell’auto sportiva. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo le 20.

Ultimo aggiornamento: 21:26

