Violento temporale nel bellunese, allagamenti e disagi

BELLUNO - Un violento temporale ha colpito nel pomeriggio di oggi, 28 maggio 2023, la zona di Belluno, causando alcuni problemi alla circolazione stradale, in particolare nella prima periferia a est della città, verso Ponte nelle Alpi. Nella zona del centro commerciale «Veneggia» in particolare sono segnalati alcuni allagamenti. In altre zone della Val Belluna vi sono disagi per il maltempo.

Ultimo aggiornamento: 18:16

