Esce di strada in scooter lungo il lago di Santa Croce: muore 56enne di Pieve di Soligo

ALPAGO (BELLUNO) - Un 56enne di Pieve di Soligo (Treviso), Walter Lorenzon, è morto in un incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio, domenica, a La Secca di Alpago, lungo il lago di Santa Croce. L'uomo era in scooter con la moglie e ha perso il controllo del suo scooter percorrendo una curva. Lo scooter è uscito di strada e l'uomo è morto poco dopo. La donna è rimasta ferita, ma non è in pericolo di vita. Al momento dell'incidente non stava piovendo ma l'asfalto era comunque bagnato a causa di una precedente precipitazione. Sul posto, per i rilievi, i carabinieri della stazione di Alpago.

Ultimo aggiornamento: 19:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA