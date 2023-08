Viabilità in vista di Cortina 2026, procedono a rilento: sospese per le vacanze d'agosto

BELLUNO - Vacanze d'agosto, stop ai cantieri stradali. Stop a tutti i lavori compresi quelli per le varianti alla statale di Alemagna. Eppure in queste giornate di grande traffico da e per le località turistiche dell'alta provincia di Belluno più d'uno si è chiesto: ma quando saranno pronte le varianti? Domanda legittima dopo ore di coda anche solo per superare il centro di San Vito di Cadore dove, fra passaggi pedonali e tentativi di parcheggiare a bordo carreggiata, i tempi si dilatano mentre la pazienza cala. Si è in attesa di poter ripartire con quelle opere inizialmente annunciate per il 2021, Mondiali di Sci di Cortina, e che Anas promette di concludere per dicembre 2025 giusto in vista della Olimpiadi 2026.

A complicare il crono programma inizialmente previsto prima la pandemia e poi l'impennata dei prezzi delle materie prime. E ci sono sempre gli imprevisti.



QUI VALLE

A Valle c'è stato un rallentamento sulle limitazioni dei luoghi di cantiere, l'impresa ha dovuto sostituire una figura fondamentale, ma tutto ripartirà da fine mese; nessuna anticipazione sulle tempistiche, «mi hanno solo assicurato che la demolizione della casa vicino al municipio sarà fatta prima della riapertura delle scuole», riferisce la sindaca Marianna Hofer. L'edificio da demolire è quello che interferisce con la rotatoria che si svilupperà fra il Municipio e il cinema Antelao, manufatto che dividerà il traffico fra la futura galleria e la vecchia sede della 51 che resterà a disposizione dei residenti in borgata Costa. Per la variante di Valle la durata del contratto di appalto è pari a 980 giorni. L'opera sarà lunga 1.1 chilometri e si innesterà sulla statale 51 mediante una rotatoria dal lato di Tai e uno svincolo dal lato verso Cortina. I lavori prevedono la realizzazione di una galleria lunga circa 600 metri, l'importo dei lavori a base di gara era di 52.659.606,10 euro. I numeri più significativi: si userà tanto acciaio, come metà della torre Eiffel, ed altrettanto calcestruzzo, pari a 325 autobus.

QUI TAI

Altro edificio da demolire nei progetti delle varianti è in quel di Tai: l'ex colonia di Montagnana ma per questa non è ancora stata fissata la data. A Tai si è entrati nel vivo con la modifica del traffico, che da fine luglio è stato spostato dalla sede storica, passaggio sulla curva del bar detto del ragno, sul tratto di variante che interseca 51 e 51 bis di Alamagna; la novità è stata oggetto di molte critiche per la rotatoria non ben segnalata dove si è rischiato molto nelle prime giornate. In tutta l'area le reti arancione stanno delimitando gli spazi che saranno interessati dalle operazioni. L'impresa Vianini di Roma è sul posto pur avendo ridotto ritmi e personale, visto il periodo, ma sta programmando la riapertura con le fasi propedeutiche per iniziare lo scavo della galleria. Si procederà con il metodo classico, nessuna "talpa" perché la lunghezza non è tale da giustificare l'uso di un mezzo così importante sotto tutti i profili, anche economici. Lo scavo inizierà contemporaneamente da entrambi i lati, nord e sud, e si lavorerà sette giorni su sette, giorno e notte senza sosta. I tempi stringono, per Tai la durata del contratto di appalto è fissata in 1.014 giorni, per 52.659.606,10 euro.

QUI SAN VITO

A San Vito per il momento hanno montato solo le reti che delimitano le aree interessate dal cantiere; lavori che sono stati affidati all'impresa D'Agostino Angelo Antonio Costruzioni Generali di Montefalcione, in provincia di Avellino, che ha proposto un ribasso del 3,90%. Per la variante sanvitese sono previsti 900 giorni e un importo di spesa di 43.416.433,36 euro. L'opera avrà una lunghezza di 2.3 chilometri, prevista la realizzazione del ponte Ru Secco, del viadotto Senes e di 4 gallerie artificiali "antirumore".